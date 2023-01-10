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Новий пакет допомоги Україні може змінити динаміку війни, - Держдеп
12:58 10.01.2023 |
США через надання додаткової військової допомоги Україні, зокрема бойових машин піхоти БМП Bradley, прагнуть змінити поточну динаміку бойових дій в Україні.
Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .
Прайс наголосив, що українська армія "планомірно продемонструвала свою стійкість". Це, за його словами, один із видів динаміки.
Ширша динаміка, як уточнив представник Держдепу, полягає в тому, що на українській території знаходяться тисячі російських військових і в цій ситуації Вашингтон хоче допомогти Києву змінити стан справ.
"Звичайно ж, це та динаміка, яку ми прагнемо змінити шляхом надання додаткової допомоги у сфері безпеки", - сказав Прайс.
Зокрема, як він зазначив, США надаватимуть БМП та системи ППО Україні.
Нагадаємо, раніше США оголосили рекордний пакет військової допомоги для України майже 3 млрд доларів. Вперше партнери нададуть "вбивцю танків" - бронемашини M2 Bradley. З'явилися деталі та повний список озброєнь.
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