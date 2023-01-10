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АНАЛІТИКА

Новий пакет допомоги Україні може змінити динаміку війни, - Держдеп

 

США через надання додаткової військової допомоги Україні, зокрема бойових машин піхоти БМП Bradley, прагнуть змінити поточну динаміку бойових дій в Україні.

Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .

Прайс наголосив, що українська армія "планомірно продемонструвала свою стійкість". Це, за його словами, один із видів динаміки.

Ширша динаміка, як уточнив представник Держдепу, полягає в тому, що на українській території знаходяться тисячі російських військових і в цій ситуації Вашингтон хоче допомогти Києву змінити стан справ.

"Звичайно ж, це та динаміка, яку ми прагнемо змінити шляхом надання додаткової допомоги у сфері безпеки", - сказав Прайс.

Зокрема, як він зазначив, США надаватимуть БМП та системи ППО Україні.

Нагадаємо, раніше США оголосили рекордний пакет військової допомоги для України майже 3 млрд доларів. Вперше партнери нададуть "вбивцю танків" - бронемашини M2 Bradley. З'явилися деталі та повний список озброєнь.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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