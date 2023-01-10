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США розпочнуть навчання українських військових до кінця місяця
11:54 10.01.2023 |
США ще не розпочали тренувати українських військових у Німеччині, але такі навчання мають розпочатися у січні.
Про це заявив високопоставлений представник Пентагону, повідомляє "Європейська правда".
"Я не можу сказати, чи ми вже розпочали, але можу сказати, що ми розпочнемо цього місяця. І це стосується частини колективної підготовки", - сказав він.
За словами представника Пентагону, важливе також правильне використання обладнання, яке надається партнерами. "І тому ви бачили, що багато наших союзників, окрім нас, зробили крок вперед і запропонували додаткові колективні тренування з використання цієї техніки", - зазначив він.
"Ми вважаємо, що це дає українцям можливість продовжувати працювати над тим, що вони робили протягом останніх 10 років: над пристосуванням способу ведення бойових дій до більш об'єднаних зусиль на противагу тому, щоб просто бити одне одного артилерією, розглянути різні способи маневрування, поєднання вогню і пересування, щоб мати змогу це робити, і це дає їм досить добру платформу для цього", - сказав представник Пентагону.
Як повідомлялося, США розглядають можливість приїзду українців до Сполучених Штатів для навчання роботі з системою протиракетної оборони Patriot або ж навчання у іншій країні чи "поєднання того й іншого".
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