Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США розпочнуть навчання українських військових до кінця місяця

 

США ще не розпочали тренувати українських військових у Німеччині, але такі навчання мають розпочатися у січні.

Про це заявив високопоставлений представник Пентагону, повідомляє "Європейська правда".

"Я не можу сказати, чи ми вже розпочали, але можу сказати, що ми розпочнемо цього місяця. І це стосується частини колективної підготовки", - сказав він.

За словами представника Пентагону, важливе також правильне використання обладнання, яке надається партнерами. "І тому ви бачили, що багато наших союзників, окрім нас, зробили крок вперед і запропонували додаткові колективні тренування з використання цієї техніки", - зазначив він.

"Ми вважаємо, що це дає українцям можливість продовжувати працювати над тим, що вони робили протягом останніх 10 років: над пристосуванням способу ведення бойових дій до більш об'єднаних зусиль на противагу тому, щоб просто бити одне одного артилерією, розглянути різні способи маневрування, поєднання вогню і пересування, щоб мати змогу це робити, і це дає їм досить добру платформу для цього", - сказав представник Пентагону.

Як повідомлялося, США розглядають можливість приїзду українців до Сполучених Штатів для навчання роботі з системою протиракетної оборони Patriot або ж навчання у іншій країні чи "поєднання того й іншого".
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0827
  0,7094
 1,85

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1186  0,15 0,37 40,7886  0,01 0,03
EUR 41,8848  0,20 0,48 43,0300  0,18 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес