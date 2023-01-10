Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Британія цьогоріч збирається досягти або перевищити торішній рівень надання Україні військової допомоги

 

Велика Британія збирається 2023 року досягти або перевищити минулорічний рівень надання Україні військової допомоги.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

"Наша відданість Україні залишається непохитною, і ми досягнемо або перевищимо минулорічну військову підтримку у 2023 році", - сказано в повідомленні.

Як нагадали в британському Міноборони, на сьогоднішній день Україні надали понад 200 броньованих машин, включно зі Stormer, озброєним ракетами Starstreak, Husky, Wolfhound, Spartan, Mastiff і M113. Джерело: https://biz.censor.net/n3392256
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0827
  0,7094
 1,85

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1186  0,15 0,37 40,7886  0,01 0,03
EUR 41,8848  0,20 0,48 43,0300  0,18 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес