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Британія цьогоріч збирається досягти або перевищити торішній рівень надання Україні військової допомоги
12:15 10.01.2023 |
Велика Британія збирається 2023 року досягти або перевищити минулорічний рівень надання Україні військової допомоги.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.
"Наша відданість Україні залишається непохитною, і ми досягнемо або перевищимо минулорічну військову підтримку у 2023 році", - сказано в повідомленні.
Як нагадали в британському Міноборони, на сьогоднішній день Україні надали понад 200 броньованих машин, включно зі Stormer, озброєним ракетами Starstreak, Husky, Wolfhound, Spartan, Mastiff і M113. Джерело: https://biz.censor.net/n3392256
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