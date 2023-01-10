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США розглядають питання про постачання Києву бойових машин піхоти Stryker
08:33 10.01.2023 |
У Вашингтоні розглядається питання щодо можливості включення до чергового пакета військової допомоги Україні бойових машин піхоти (БМП) Stryker, повідомило видання Politico з посиланням на свої джерела.
США можуть оголосити про цю нову партію озброєнь для Києва наприкінці наступного тижня, можливо, під час наступної зустрічі Контактної групи з оборони України, яка має відбутися в Німеччині. При цьому поки не зрозуміло, чи увійдуть до цього пакета БМП Stryker, оскільки остаточного рішення ще не ухвалено.
Як повідомлялося, минулого тижня Вашингтон оголосив про виділення Україні військової допомоги на суму понад $3 млрд. Вона передбачає поставки 50 уніфікованих гусеничних платформ "Бредлі", 100 бронетранспортерів M113, 55 колісних бронемашин із посиленим протимінним захистом MRAP, 8W 155-міліметрових самохідних гаубиць і 36 105-міліметрових гаубиць, що буксируються. У списку є зенітні ракети RIM-7, додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS.
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