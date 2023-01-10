L3Harris Technologies виготовить ракетні системи для України на $40 млн

Компанія L3Harris Technologies отримала від Пентагону контракт на постачання 14 ракетних систем VAMPIRE для України, які допоможуть ЗСУ розпізнавати дрони противника та захистити цивільну інфраструктуру.

Як повідомляється на сайті компанії L3Harris Technologies, сума контракту складає 40 млн доларів. Контракт розрахований на 2023 рік.

"Портативний комплект VAMPIRE дозволить сухопутним військам України збивати безпілотники противника та захищатися від наземних загроз ворога. Системи, замовлені Пентагоном, створені для надання критично важливих захисних засобів, які допоможуть Україні захиститися від атак на цивільну інфраструктуру", - йдеться у релізі компанії.