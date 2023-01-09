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АНАЛІТИКА

Швеція підтвердила проведення саміту Україна-ЄС в Києві

 

Постійний представник Швеції при Євросоюзі Ларс Даніельссон заявив, що саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого в Києві.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами у Брюсселі в понеділок, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Даніельссон повідомив, що "Україна та воєнна агресія проти України домінуватиме над всім, що Швеція робитиме під час головування" в ЄС. Стокгольм має намір сприяти "сильному бажанню" Києва наблизитися до членства в ЄС.

За його словами, Євросоюз вже зробив багато для підтримки України, "проте треба робити більше, щоб процес підтримки - гуманітарної, фінансової, військової - не припинявся".

Дипломат також повідомив, що Швеція займатиметься пошуком можливості для притягнення до відповідальності тих, хто здійснив воєнні злочини в Україні, і для використання заморожених російських активів для відбудови української інфраструктури та економіки.

Раніше прессекретар президента Європейської ради Шарля Мішеля Баренд Лейтс повідомляв, що саміт Україна-ЄС має відбутися в Брюсселі, а Володимир Зеленський отримав на нього запрошення.

Але згодом стало відомо, що в Європейському Союзі поки що не підтверджують, що саміт відбудеться в Києві, а не Брюсселі.

На сайті Європейської ради досі не вказано місце проведення саміту.

Згідно з Угодою про асоціацію, саміт Україна-ЄС є щорічною подією. Останній, 23-й саміт, відбувся у жовтні 2021 року у Києві.

Планувалося, що саміт 2022 року відбудеться у грудні, за черговістю він мав бути у Брюсселі. З українського боку лунали попередні анонси щодо його проведення. Однак зрештою було вирішено відкласти саміт на початок 2023 року.

За даними джерел "Європейської правди", серед причин відтермінування був брак реальних результатів такої зустрічі; зокрема, як відомо, сторона ЄС до останнього моменту мала проблеми навіть із затвердженням обіцяного у рамках G7 пакета макрофінансової допомоги на суму 18 млрд євро.
Ключові теги: Швеція, ЄС
 

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