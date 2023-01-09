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Лондон може відправити Києву танки Challenger 2 - ЗМІ
17:34 09.01.2023 |
Британська влада розглядає можливість направити Україні Challenger 2 - основні бойові танки сухопутних військ Великої Британії, повідомляє у понеділок Sky news із посиланням на джерела.
"Західне джерело, ознайомлене з перебігом цих обговорень, заявило, що вже декілька тижнів точаться дискусії на тему передачі українським військовим деякої кількості Challenger 2 - основних бойових танків британської армії", - передає телеканал.
За словами іншого джерела, Лондон може відправити Україні 10 од. Challenger 2. Джерело зазначило, що ця військова допомога не стане "фактором, що змінює ситуацію", проте вона буде значущою, оскільки в такому разі Велика Британія буде першою країною, яка направила Києву сучасні танки західного виробництва.
Sky news уточнює, що українським військовим доведеться пройти курс навчання для використання британських танків та підтримки їхньої боєздатності.
Раніше у Міноборони Великої Британії заявили, що поставили Україні 200 од. бронетехніки, включаючи бронетранспортери FV4333 Stormer, оснащені зенітними ракетними комплексами Starstreak, а також протитанкові озброєння, системи ППО та зенітні ракети, транспорт постачання, бронежилети та каски, медикаменти та зимове спорядження.
Наступна зустріч країн, які надають Україні військову допомогу, відбудеться 20 січня, нагадує Sky news.
Польща та Фінляндія раніше виявили бажання постачати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва, проте для цього їм потрібно отримати дозвіл Берліна.
Минулого тижня влада США та ФРН оголосила про плани постачань Україні бойових броньованих машин - американських Bradley та німецьких БМП Marder.
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