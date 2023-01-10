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АНАЛІТИКА

«Неприйнятно під час війни». Пресофіцерку прикордонників покарають за фото в Парижі

17:18 09.01.2023 |

Політика

«Неприйнятно під час війни». Пресофіцерку прикордонників покарають за фото в Парижі

Пресофіцерка південного регіонального управління держприкордонслужби України Іванна Плантовська втрапила у скандал через публікацію в соцмережах відвертих фотографій з відпочинку в Парижі.

У відомстві вже пообіцяли організаційні висновки і натякнули на можливе звільнення чи відсторонення. Там назвали таку поведінку аморальною і неприйнятною під час війни.

Соцмережі збурили фотографії з відпочинку у Франції, які Плантовська опублікувала у себе в фейсбуці.

На них вона зображена у відвертій сукні та ботфортах на фоні Ейфелевої вежі.

«Неприйнятно під час війни». Пресофіцерку прикордонників покарають за фото в Парижі

 

Також на її сторінці були розміщені фото з відпочинку на інших курортах - зокрема з автомобілем і іменним номерним знаком.

«Неприйнятно під час війни». Пресофіцерку прикордонників покарають за фото в Парижі

 

Багато коментаторів вказували на те, що такі фото не відповідають посаді, яку обіймає Плантовська.

Також їх обурив той факт, що співробітниця ДПСУ демонструє фото із закордонного відпочинку в той час, коли в Україні йде війна.

«Неприйнятно під час війни». Пресофіцерку прикордонників покарають за фото в Парижі

 

Втім, були й ті, хто став на захист пресофіцерки.

«Неприйнятно під час війни». Пресофіцерку прикордонників покарають за фото в Парижі

 

"Вибачаюсь, а що з нею не так у її вигляді? До чого тут її професіоналізм? У вільний від роботи час вона вдягається у тому стилі у якому вона хоче. Має право", - написала користувачка Helena Mattie.

У відповідь на запит ВВС News Україна цей інцидент прокоментували у держприкордонслужбі.

"Я не маю права коментувати особисте життя військовослужбовців ДПСУ, це справа кожного", - зазначив речник прикордонників Андрій Демченко.

Водночас він додав, що стосовно інциденту з Плантовською будуть вжиті "відповідні заходи".

"Проте можу зазначити, що відносно ситуації, яка останні кілька днів розгортається навколо нашої військовослужбовці з Одеси, у відомстві відразу відреагували на це. Зокрема, будуть прийняті рішення, що стосуватимуться подальшого проходження нею служби та виконання обов'язків за посадою. Рішення будуть в рамках норм законодавства", - зазначив Демченко.

Також він відреагував на закиди щодо недоцільності публікації подібних фото під час війни.

"Окремо можу зазначити, що нам дійсно прикро, що у час війни, коли більшість наших побратимів зі зброєю в руках боронять країну і гинуть за неї, в лавах ДПСУ є й ті, хто більше приділяє увагу виключно своєму особистому життю, при цьому, м'яко кажучи, хизуючись ним. До того ж, демонстрація якого суперечить моральним нормам і є неприйнятним під час війни", - наголосив Демченко.
 

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