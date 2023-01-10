Фінансові новини
- |
- 10.01.23
- |
- 04:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Неприйнятно під час війни». Пресофіцерку прикордонників покарають за фото в Парижі
17:18 09.01.2023 |
Пресофіцерка південного регіонального управління держприкордонслужби України Іванна Плантовська втрапила у скандал через публікацію в соцмережах відвертих фотографій з відпочинку в Парижі.
У відомстві вже пообіцяли організаційні висновки і натякнули на можливе звільнення чи відсторонення. Там назвали таку поведінку аморальною і неприйнятною під час війни.
Соцмережі збурили фотографії з відпочинку у Франції, які Плантовська опублікувала у себе в фейсбуці.
На них вона зображена у відвертій сукні та ботфортах на фоні Ейфелевої вежі.
Також на її сторінці були розміщені фото з відпочинку на інших курортах - зокрема з автомобілем і іменним номерним знаком.
Багато коментаторів вказували на те, що такі фото не відповідають посаді, яку обіймає Плантовська.
Також їх обурив той факт, що співробітниця ДПСУ демонструє фото із закордонного відпочинку в той час, коли в Україні йде війна.
Втім, були й ті, хто став на захист пресофіцерки.
"Вибачаюсь, а що з нею не так у її вигляді? До чого тут її професіоналізм? У вільний від роботи час вона вдягається у тому стилі у якому вона хоче. Має право", - написала користувачка Helena Mattie.
У відповідь на запит ВВС News Україна цей інцидент прокоментували у держприкордонслужбі.
"Я не маю права коментувати особисте життя військовослужбовців ДПСУ, це справа кожного", - зазначив речник прикордонників Андрій Демченко.
Водночас він додав, що стосовно інциденту з Плантовською будуть вжиті "відповідні заходи".
"Проте можу зазначити, що відносно ситуації, яка останні кілька днів розгортається навколо нашої військовослужбовці з Одеси, у відомстві відразу відреагували на це. Зокрема, будуть прийняті рішення, що стосуватимуться подальшого проходження нею служби та виконання обов'язків за посадою. Рішення будуть в рамках норм законодавства", - зазначив Демченко.
Також він відреагував на закиди щодо недоцільності публікації подібних фото під час війни.
"Окремо можу зазначити, що нам дійсно прикро, що у час війни, коли більшість наших побратимів зі зброєю в руках боронять країну і гинуть за неї, в лавах ДПСУ є й ті, хто більше приділяє увагу виключно своєму особистому життю, при цьому, м'яко кажучи, хизуючись ним. До того ж, демонстрація якого суперечить моральним нормам і є неприйнятним під час війни", - наголосив Демченко.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нерухомість, земля та гроші: СБУ арештувала майно Табачника на понад $2 млн
|США виділяють Україні пакет військової допомоги на $3 млрд - Білий дім
|Міжнародні резерви України у грудні виросли до $28,5 млрд
|Різдвяна служба Епіфанія в лаврі буде. Мінкульт дав дозвіл, заповідник уклав угоду
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив пільгове кредитування безперебійної роботи українського бізнесу
У РУБРИЦІ
|МВС Фінляндії передало броньовані контейнери для українських піротехніків
|L3Harris Technologies виготовить ракетні системи для України на $40 млн
|Швеція підтвердила проведення саміту Україна-ЄС в Києві
|Лондон може відправити Києву танки Challenger 2 - ЗМІ
|«Неприйнятно під час війни». Пресофіцерку прикордонників покарають за фото в Парижі
|НАБУ оголосило у розшук народну депутатку від «Слуги народу»
Бізнес
|ASUS представив перші у світі ноутбуки з 3D-екранами OLED, для яких не потрібні окуляри
|AMD анонсувала Ryzen 7000 для ноутбуків — з монструозним 16-ядерним Ryzen 9 7945HX, що розганяється до 5,4 ГГц
|AMD анонсувала 6 настільних CPU Ryzen 7000 – 16-ядерний Ryzen 9 7950X3D із 144 МБ кеш-пам’яті випереджає в іграх Core i9-13900K на 9-24%
|SsangYong змінить назву на KG Mobility
|LG Breeze: ергономічні бездротові навушники для сну
|iQOO 11 Pro і Redmi K60 Pro - найпотужніші у світі смартфони за версією AnTuTu
|Intel представив мобільні процесори Raptor Lake з 24-ядерним Core i9-13980HX на чолі