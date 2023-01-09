Фінансові новини
- |
- 09.01.23
- |
- 17:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
Італія готує новий пакет допомоги Україні та веде переговори з Францією про ППО
08:56 09.01.2023 |
Італія готує новий пакет допомоги Україні та веде переговори з Францією про ППО: наразі обговорюється відправка систем протиповітряної оборони спільного виробництва, повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв'ю Corriere della Sera.
"Шостий пакет військової допомоги Україні ще на стадії обговорення. Ми обговорюємо з французами моменти вдосконалення допомоги з точки зору відправлення систем ППО, що ґрунтуються на спільних розробках між Римом і Парижем", - сказав міністр.
При цьому Таяні із жалем зазначив, що "навіть перемир'я Путін уклав у внутрішніх цілях та в односторонньому порядку. Ми повинні продовжувати працювати заради миру, але всі ці ознаки не дають нам бути оптимістами. Є деякі міжнародні гравці, такі як Китай, Туреччина та Сполучені Штати. Штати могли б змінити ситуацію на дипломатичному рівні, але реальних проявів відкритості з російського боку поки немає", - сказав він.
Крім того, глава МЗС Італії повідомив про постійні контакти з Вашингтоном у питаннях допомоги Україні.
Нагадаємо, що нещодавно ЗМІ писали про те, що США нібито просять Італію прискорити надання наступного пакета військової допомоги для України і до нього, можливо, увійдуть зенітно-ракетні комплекси SAMP-T.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нерухомість, земля та гроші: СБУ арештувала майно Табачника на понад $2 млн
|США виділяють Україні пакет військової допомоги на $3 млрд - Білий дім
|Міжнародні резерви України у грудні виросли до $28,5 млрд
|Різдвяна служба Епіфанія в лаврі буде. Мінкульт дав дозвіл, заповідник уклав угоду
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив пільгове кредитування безперебійної роботи українського бізнесу
У РУБРИЦІ
|НАБУ оголосило у розшук народну депутатку від «Слуги народу»
|Нерухомість, земля та гроші: СБУ арештувала майно Табачника на понад $2 млн
|Нацгвардійці відзначили роботу благодійного фонду «Реконструкції та розвитку України»
|У НАЗК закликали запровадити санкції проти компанії Bonduelle
|Італія готує новий пакет допомоги Україні та веде переговори з Францією про ППО
|США тиснуть на Італію, щоб та якнайшвидше передала Україні ЗРК SAMP/T – ЗМІ
Бізнес
|ASUS представив перші у світі ноутбуки з 3D-екранами OLED, для яких не потрібні окуляри
|AMD анонсувала Ryzen 7000 для ноутбуків — з монструозним 16-ядерним Ryzen 9 7945HX, що розганяється до 5,4 ГГц
|AMD анонсувала 6 настільних CPU Ryzen 7000 – 16-ядерний Ryzen 9 7950X3D із 144 МБ кеш-пам’яті випереджає в іграх Core i9-13900K на 9-24%
|SsangYong змінить назву на KG Mobility
|LG Breeze: ергономічні бездротові навушники для сну
|iQOO 11 Pro і Redmi K60 Pro - найпотужніші у світі смартфони за версією AnTuTu
|Intel представив мобільні процесори Raptor Lake з 24-ядерним Core i9-13980HX на чолі