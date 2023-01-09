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АНАЛІТИКА

Греція готова відмовитись від німецьких БМП Marder на користь України

 

Греція готова відмовитись від БМП Marder на користь України, що може прискорити постачання цих бронемашин Києву.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

Минулого року повідомлялося про те, що Німеччина відправить Греції свої БМП, а Афіни натомість передадуть Києву БМП-1 радянського зразка.

"Угода про обмін бойовими броньованими машинами з Німеччини в Грецію і бронетранспортерами з Греції в Україну виконується нормально", - сказав міністр оборони Греції Нікос Панагіотопулос.

За словами Панагіотопулоса, на сьогоднішній день Греція поставила Україні навіть більше БМП, ніж було гарантовано контрактом: Греція отримала перші 14 машин Marder з Німеччини і поставила Україні 20 БМП.

"У січні ми отримаємо ще більше Marder і доставимо ще більше БМП", - сказав міністр.

За його словами, наразі Греція може обійтися навіть без поставок з Німеччини - на користь України. За словами Панагіотопулоса, Греція з самого початку зайняла "чітку позицію на користь допомоги українському народу".

За словами речниці Міністерства оборони Німеччини, наразі Бундесвер має на озброєнні близько 370 Marder, але скільки із них насправді придатній для бойових умов невідомо. Деякі використовуються лише як "донори" запчастин або в навчальних цілях.

Без достатньої кількості цих БМП Бундесвер не зміг би виконати свої союзницькі зобов'язання на східному фланзі НАТО в надзвичайних ситуаціях, особливо після того, як з ладу вийшли більш сучасні бронемашини Puma.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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