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Фінляндія надасть Україні танки Leopard 2 у разі схвалення рішення у Європі
08:41 09.01.2023 |
Фінляндія також має передати Україні бойові танки Leopard 2, якщо таке рішення буде ухвалено в Європі на широкому рівні.
Про це заявив голова Комітету з оборони Фінляндії Антті Хаккянен, передає РБК-Україна з посиланням на MTV Uutis.
За його словами, кожна європейська країна має певною мірою брати участь у допомозі Україні з озброєнням.
"Якщо Європа даватиме танки Україні на дюйм ширше, Фінляндія має бути залучена. Звичайно, з нашим невеликим вкладом, тому що наша власна обороноздатність завжди є пріоритетом для нас як прикордонної країни з Росією", - зазначив Хаккянен.
Він також звернув увагу, що багато європейських країн мають більше можливостей щодо забезпечення бронетехнікою, ніж Фінляндія.
Рішення про постачання в Україну танків Bradley від США, бойових машин піхоти Marder від Німеччини, а також бойових броньованих легкових машин від Франції Хаккянен називає дуже важливим.
Звернемо увагу, що у зв'язку з угодою щодо експорту озброєнь жодна інша країна не може надати Україні танки Leopard, якщо Німеччина цього не схвалить, при цьому Берлін не поспішає погодити надання цієї техніки.
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