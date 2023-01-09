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АНАЛІТИКА

Фінляндія надасть Україні танки Leopard 2 у разі схвалення рішення у Європі

 

Фінляндія також має передати Україні бойові танки Leopard 2, якщо таке рішення буде ухвалено в Європі на широкому рівні.

Про це заявив голова Комітету з оборони Фінляндії Антті Хаккянен, передає РБК-Україна з посиланням на MTV Uutis.

За його словами, кожна європейська країна має певною мірою брати участь у допомозі Україні з озброєнням.

"Якщо Європа даватиме танки Україні на дюйм ширше, Фінляндія має бути залучена. Звичайно, з нашим невеликим вкладом, тому що наша власна обороноздатність завжди є пріоритетом для нас як прикордонної країни з Росією", - зазначив Хаккянен.

Він також звернув увагу, що багато європейських країн мають більше можливостей щодо забезпечення бронетехнікою, ніж Фінляндія.

Рішення про постачання в Україну танків Bradley від США, бойових машин піхоти Marder від Німеччини, а також бойових броньованих легкових машин від Франції Хаккянен називає дуже важливим.

Звернемо увагу, що у зв'язку з угодою щодо експорту озброєнь жодна інша країна не може надати Україні танки Leopard, якщо Німеччина цього не схвалить, при цьому Берлін не поспішає погодити надання цієї техніки.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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