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Польща розглядає передачу Україні німецьких танків Leopard, - WSJ
08:37 09.01.2023 |
Польща розглядає запит України щодо передачі їй танків Leopard німецького виробництва. Після того, як Берлін отримає заміну ним техніку з Південної Кореї та США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
"Польща на початку війни передала Україні понад 240 модернізованих танків радянського зразка. Зараз Польща розглядає прохання України передати їй основні бойові танки Leopard німецького виробництва", - цитує видання високопоставленого польського дипломата.
При цьому ЗМІ підтвердив цю інформацію й чеський чиновник, який тісно бере участь у допомозі з доставки західної зброї в Україну.
"Вони справді розглядають можливість дати що завгодно, аби це допомогло б Україні", - заявив посадовець.
Зазначено, що наразі Польща має понад 240 танків Leopard, яких достатньо для двох танкових бригад.
Однак, як пояснив директор Польського інституту міжнародних справ Славоміра Дебскі, термін надання танків Україні залежатиме від того, як швидко Польща отримає нові танки з Південної Кореї та США.
Разом з тим вказується, що Берлін також має схвалити це рішення.
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