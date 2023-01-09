Нацгвардійці відзначили роботу благодійного фонду «Реконструкції та розвитку України»

04 січня в Київському національному університеті будівництва та архітектури відбулось офіційне вручення відзнак Національної гвардії України команді та партнерам благодійного фонду "Реконструкції та розвитку України" за системну допомогу, яку вони надавали та надають нашим захисникам.

В рамках співпраці із нацгвардійцями благодійним фондом "Реконструкції та розвитку України" та його партнерами було надано матеріально-технічне обладнання, медичні засоби та продукти харчування для підтримки наших бійців, які знаходяться на оборонних позиціях.

«Захисники із Національної гвардії України щиро вдячні благодійному фонду "Реконструкції та розвитку України" та його президенту Артему Гончаренку за той внесок, якій у ці важкі часи вони вносять у матеріально-технічне забезпечення наших бійців. Наприклад, палатки, які були передані на позиції сил, за таких складних погодних умов, дуже стали у пригоді нашим захисникам. І це лише один із прикладів практичної допомоги, яка триває вже не перший місяць. Єдність збройних сил та громадянського суспільства сьогодні є запорукою нашої перемоги. Мені приємно, в цей день відзначити Національної гвардії людей, які допомагають та будуть допомагати її наближенню», - відзначив під час нагородження юрисконсульт частини 3101 Нацгвардії, майор Сергій Пєтков.

Серед відзначених Національною гвардією України членів команди та партнерів благодійного фонду "Реконструкції та розвитку України":

Гончаренко Наталя -керівник Національного інституту регіонального розвитку

Буткалюк В'ячеслав - журналіст

Волошкіна Олена - професор, доктор наук

Гамоцький Роман - архітектор, віце-президент міжнародної асоціації трансферу і технології

Завальнюк Віталій - представни к міжнародного креативного центру I-Dolina

Крекніна Олена - заступник директора з маркетингу AXOR Industry

Кулаков Ігор - голова ГО «Новий Львів», голова правління Агенції відбудови України

Станько Андрій - представник асоціації освіти та науки України

Цициліна Ірина- голова ГО "Культура та спадщина України"

Щербак Андрій, волонтер, засновник ТМ "Зелено"

Волонтери фонду:

Джурин Марія

Завальнюк Роман

Білаш Ганна

Болдак Роман

Мотренко Світлана

Савченко Діана

Слісаренко Ілля

Станько Андрій

«Підтримка наших захисників є одним із пріоритетів діяльності фонду "Реконструкції та розвитку України" та його партнерів. І мені дуже приємно, що наші зусилля оцінені з боку Національної гвардії. Насправді, це ми вдячні нашим бійцям за те, що вони мужньо боронять нашу країну. Хочу запевнити, що фонд і надалі буде підтримувати наших захисників та робити малі справи та великі гуманітарні проєкти, спрямовані на нашу скорішу перемогу. Також хочу подякувати всій своїй команді за важку щоденну працю, яка робить свій внесок у цю справу», - зауважив Артем Гончаренко, президент благодійного фонду "Реконструкції та розвитку України" під час нагородження.

Нагадаємо, що благодійним фондом "Реконструкції та розвитку України" продовжується збір коштів на 52 мобільних шпиталі для військових на передовій. Перший мобільний шпиталь вже передано ЗСУ. Лише один такий шпиталь може рятувати щодня до 100 життів наших захисників.

Як відомо, мобільний шпиталь - це повноцінна лікарня на колесах, оснащена сучасним медичним обладнанням. Медичний центр дозволяє надавати невідкладне оперативне втручання безпосередньо поблизу активних бойових дій. Одночасно в мобільному шпиталі може працювати дві команди медиків. Цей проект благодійний фонд "Реконструкції та розвитку України" "реалізується спільно з медиками військового шпиталю, які поїдуть на передову рятувати життя.