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АНАЛІТИКА

ЄС закликає уряд України затвердити державну антикорупційну програму

 

В Європейському Союзі закликають уряд України якнайшвидше затвердити Державну антикорупційну програму, розроблену за підтримки ЄС.

Про це йдеться у заяві представництва ЄС в Україні, пише "Європейська правда".

"Державна антикорупційна програма України, результат величезної міжвідомчої роботи за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС, зараз знаходиться на затвердженні в Кабінеті міністрів. Це наріжний камінь вільного та демократичного майбутнього України на шляху до ЄС і, зокрема, її відбудови", - йдеться у заяві.

"Ми сподіваємося, що впровадження цього амбітного та якісного документа, в основі якого є Антикорупційна стратегія, зможе розпочатися якнайшвидше задля подальших антикорупційних реформ в Україні. З цим сподіванням ми продовжуємо твердо стояти пліч-о-пліч з Україною", - зазначили в представництві ЄС.

Наприкінці грудня в уряді заявили, що ухвалили всі кроки для виконання семи рекомендацій Європейської комісії, за якими оцінюватиметься прогрес Києва щодо членства в Європейському Союзі.

Стаття на тему:

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У нас ще є кілька місяців, щоб доробити недороблене та виправити те, що зроблено неякісно.
Ключові теги: ЄС
 

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