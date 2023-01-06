Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина відправить Patriot в Україну в I кварталі, українців навчатимуть на БМП Marder 8 тижнів

 

Зенітно-ракетний комплекс Patriot з армійських запасів Німеччини буде доставлений в Україну в першому кварталі поточного року.

Про це повідомив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт журналістам у Берліні, пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Гебештрайт також підтвердив, що Німеччина планує до кінця першого кварталу направити в Україну близько 40 бронетранспортерів Marder.

За його словами, ці 40 машин повинні бути готові вже в першому кварталі, щоб їх можна було передати Україні.

Навчання на машинах Marder відбуватиметься в Німеччині і триватиме близько восьми тижнів, додав він.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,3733
  0,4040
 1,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9619  0,06 0,14 40,7692  0,02 0,05
EUR 41,5554  0,07 0,18 42,6373  0,15 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес