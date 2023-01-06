Німеччина відправить Patriot в Україну в I кварталі, українців навчатимуть на БМП Marder 8 тижнів

Зенітно-ракетний комплекс Patriot з армійських запасів Німеччини буде доставлений в Україну в першому кварталі поточного року.

Про це повідомив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт журналістам у Берліні, пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Гебештрайт також підтвердив, що Німеччина планує до кінця першого кварталу направити в Україну близько 40 бронетранспортерів Marder.

За його словами, ці 40 машин повинні бути готові вже в першому кварталі, щоб їх можна було передати Україні.

Навчання на машинах Marder відбуватиметься в Німеччині і триватиме близько восьми тижнів, додав він.