Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина передала Україні мобільні ракетні установки APKWS

 

Німеччина передала Збройним Силам України 20 одиниць мобільних ракетних установок APKWS.

Як пише Мілітарний, про це йдеться в оновленому списку військової допомоги ФРН Україні на сайті німецького уряду.

Пускові установки ракетного комплексу розміщені на пікапах.

APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) це проект компанії BAE Systems з перетворення 70 мм некерованого авіаснаряду Hydra на дешеву але потужну високоточну ракетну зброю. Це відбувається завдяки інтегрованій напівактивній лазерній системі наведення ракети.

Німеччина передала Україні мобільні ракетні установки APKWS

 

На базі цих рішень створений комплекс VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment), інтегратором якого є компанія L3Harris Technologies. VAMPIRE може бути розміщений на різноманітних транспортних платформах. Зокрема, на легкових позашляховиках.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7773
  0,0128
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9619  0,06 0,14 40,7692  0,02 0,05
EUR 41,5554  0,07 0,18 42,6373  0,15 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес