Німеччина передала Україні мобільні ракетні установки APKWS

Німеччина передала Збройним Силам України 20 одиниць мобільних ракетних установок APKWS.

Як пише Мілітарний, про це йдеться в оновленому списку військової допомоги ФРН Україні на сайті німецького уряду.

Пускові установки ракетного комплексу розміщені на пікапах.

APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) це проект компанії BAE Systems з перетворення 70 мм некерованого авіаснаряду Hydra на дешеву але потужну високоточну ракетну зброю. Це відбувається завдяки інтегрованій напівактивній лазерній системі наведення ракети.

На базі цих рішень створений комплекс VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment), інтегратором якого є компанія L3Harris Technologies. VAMPIRE може бути розміщений на різноманітних транспортних платформах. Зокрема, на легкових позашляховиках.



