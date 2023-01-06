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Німеччина передала Україні мобільні ракетні установки APKWS
13:25 06.01.2023 |
Німеччина передала Збройним Силам України 20 одиниць мобільних ракетних установок APKWS.
Як пише Мілітарний, про це йдеться в оновленому списку військової допомоги ФРН Україні на сайті німецького уряду.
Пускові установки ракетного комплексу розміщені на пікапах.
APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) це проект компанії BAE Systems з перетворення 70 мм некерованого авіаснаряду Hydra на дешеву але потужну високоточну ракетну зброю. Це відбувається завдяки інтегрованій напівактивній лазерній системі наведення ракети.
На базі цих рішень створений комплекс VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment), інтегратором якого є компанія L3Harris Technologies. VAMPIRE може бути розміщений на різноманітних транспортних платформах. Зокрема, на легкових позашляховиках.
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