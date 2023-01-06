США поставлять Україні ракети Sea Sparrow, їх запускатимуть з «Буків» – Politico

Паралельно із БМП Bradley Сполучені Штати вперше передадуть Україні протиповітряні ракети Sea Sparrow, для використання яких Україна переобладнала свої комплекси "Бук".

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

За словами анонімного посадовця, у п'ятницю США мають анонсувати новий пакет військової допомоги вартістю 3,8 млрд доларів. З цієї суми 2,25 млрд передбачені безпосередньо для України, до пакета увійдуть 50 БТР "Бредлі" та артилерійські снаряди 155 калібру.

Також, пише видання, Україні вперше передадуть протиповітряні ракети з радіолокаційним наведенням Sea Sparrow, які можна запускати для збиття літаків чи крилатих ракет як з морських, так і наземних платформ. Двоє співрозмовників повідомили, що українським фахівцям нібито вдалося переобладнати радянські "Буки" для того, щоб використовувати їх для пуску цих ракет. Досі наземна версія цих ракет була лише у Тайваню.

Ще 682 млн доларів надають іншим союзникам США у Східній Європі для підтримки закупівлі у Штатів систем озброєння та боєприпасів.

Видання зазначає, що Bradley суттєво покращать спроможності України. США вже передали у попередніх пакетах допомоги "понад 2000" різних бронемашин, у тому числі Humvee. Проте Bradley вважається "золотим стандартом" БТР в американській армії - він швидший та краще захищений, ніж M113. Він оснащений одноствольною автоматичною гарматою з ланцюговим приводом Bushmaster калібру 25 мм, а також двома протитанковими керованими ракетами TOW і кулеметом.