Німеччина веде переговори з двома країнами щодо постачання Україні нових САУ Gepard

Уряд Німеччини веде переговори з двома неназваними країнами щодо передачі Україні додаткових зенітних САУ Gepard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Домовленості поки що немає, але в Берліні є обережна впевненість, що найближчими місяцями в Україну можуть доставити більше САУ Gepard", - зазначають у виданні.

За даними джерел, окремим предметом осуду є також передача ЗСУ великої кількості 35-міліметрових боєприпасів до зенітних німецьких САУ. Країни, з якими ведуться переговори, тримаються у секреті.

