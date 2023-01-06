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Соляні та гіпсові шахти. США пояснили, навіщо Пригожину потрібний Бахмут
08:58 06.01.2023 |
Фінансист "ПВК Вагнера" Євген Пригожин зацікавлений взяти під контроль родовища в районі Бахмута.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар високопоставленого джерела у Білому домі для Reuters.
За його даними, "Вагнер" хоче захопити соляні та гіпсові шахти.
Є ознаки того, що "одержимість" Росії та Пригожина Бахмутом обумовлена фінансовим інтересом, додав чиновник.
Агентство нагадало, що Сполучені Штати звинувачували російських найманців в експлуатації природних ресурсів у Центральноафриканській Республіці, Малі, Судані та інших місцях, аби допомогти фінансувати війну Москви в Україні.
Нагадаємо, російський наступ під Бахмутом ще не досяг своєї кульмінації. На цій ділянці фронту продовжують активні бої.
Також раніше ми писали, що у США прогнозують продовження боїв за Бахмут у найближчому майбутньому.
Додамо, що російські окупанти кинули на Бахмутський напрямок найбільшу кількість своїх сил, військової техніки та озброєння і вже кілька місяців марно намагаються "взяти місто".
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