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АНАЛІТИКА

Соляні та гіпсові шахти. США пояснили, навіщо Пригожину потрібний Бахмут

 

Фінансист "ПВК Вагнера" Євген Пригожин зацікавлений взяти під контроль родовища в районі Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар високопоставленого джерела у Білому домі для Reuters.

За його даними, "Вагнер" хоче захопити соляні та гіпсові шахти.

Є ознаки того, що "одержимість" Росії та Пригожина Бахмутом обумовлена ​​фінансовим інтересом, додав чиновник.

Агентство нагадало, що Сполучені Штати звинувачували російських найманців в експлуатації природних ресурсів у Центральноафриканській Республіці, Малі, Судані та інших місцях, аби допомогти фінансувати війну Москви в Україні.

Нагадаємо, російський наступ під Бахмутом ще не досяг своєї кульмінації. На цій ділянці фронту продовжують активні бої.

Також раніше ми писали, що у США прогнозують продовження боїв за Бахмут у найближчому майбутньому.

Додамо, що російські окупанти кинули на Бахмутський напрямок найбільшу кількість своїх сил, військової техніки та озброєння і вже кілька місяців марно намагаються "взяти місто".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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