Пентагон про можливість постачання Abrams Україні: розглядаємо всі варіанти

США розглядають усі варіанти щодо озброєнь для України, зокрема можливих постачань танків Abrams.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Пентагону Патріка Райдера.

Райдер відреагував на повідомлення про те, що США не планують надсилати Україні танки Abrams.

Представник Пентагону зазначив, що у нього немає додаткової інформації з цього приводу, але Вашингтон розглядатиме "всі можливі варіанти у середньостроковій та довгостроковій перспективі".

Водночас Райдер назвав Bradley, постачання якого заплановано у майбутньому, "вбивцями танків".

Раніше видання WP повідомило, що Адміністрація президента США Джо Байдена відкидає передачу Україні важких танків Abrams M2. У Білому домі пояснюють це технічними причинами.