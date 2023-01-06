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АНАЛІТИКА

Пентагон про можливість постачання Abrams Україні: розглядаємо всі варіанти

 

США розглядають усі варіанти щодо озброєнь для України, зокрема можливих постачань танків Abrams.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Пентагону Патріка Райдера.

Райдер відреагував на повідомлення про те, що США не планують надсилати Україні танки Abrams.

Представник Пентагону зазначив, що у нього немає додаткової інформації з цього приводу, але Вашингтон розглядатиме "всі можливі варіанти у середньостроковій та довгостроковій перспективі".

Водночас Райдер назвав Bradley, постачання якого заплановано у майбутньому, "вбивцями танків".

Раніше видання WP повідомило, що Адміністрація президента США Джо Байдена відкидає передачу Україні важких танків Abrams M2. У Білому домі пояснюють це технічними причинами.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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