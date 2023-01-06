Фінансові новини
- |
- 06.01.23
- |
- 09:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Пентагон розглядає можливість проведення навчань для українських військових у США
08:46 06.01.2023 |
Міністерство оборони США заявило про те, що уряд наразі розглядає можливість проведення навчань для українських військових на території країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами представника Міністерства оборони, США розглядають можливість навчати українських військових на території своєї країни. Зокрема військових тренуватимуть на системі Patriot та навчатимуть за схемою "поєднання двох армій".
"Я вважаю, що ми знаходимося на тому етапі цієї битви, коли ми зможемо забезпечити таке навчання, щоб дати Україні змогу підтримувати такі системи, щоб вони могли зосередитися на захисті своєї країни та відвойовуванні території", - сказав прес-секретар Пентагону Пет Райдер.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина передасть Україні батарею ППО «Patriot»
|Комісія з прийому-передачі двох храмів Києво-Печерської лаври від УПЦ (МП) державі завершила роботу
|Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги
|Предстоятель ПЦУ Епіфаній звершить різдвяну службу в головному соборі Києво-Печерської лаври
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Німеччина веде переговори з двома країнами щодо постачання Україні нових САУ Gepard
|Соляні та гіпсові шахти. США пояснили, навіщо Пригожину потрібний Бахмут
|Пентагон про можливість постачання Abrams Україні: розглядаємо всі варіанти
|Пентагон розглядає можливість проведення навчань для українських військових у США
|США передають Україні БМП Bradley, а Німеччина - Marder
|Німеччина передасть Україні батарею ППО «Patriot»
Бізнес
|SpaceX залучила $750 мільйонів за оцінки у $137 мільярдів
|Український супутник запустили на орбіту Землі на Falcon 9
|Toyota представила дизайн нового C-HR
|Warframe отримала офіційну українську локалізацію
|Mercedes-Benz відключив підтримку всіх сервісних програм у Росії
|Нові функції Windows 11 у 2023 році: планшетний режим, повноекранні віджети, покращений пошук та багато іншого
|Amazon запустив сервіс доставки товарів за допомогою дронів у двох штатах США