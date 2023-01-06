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Танки цілком можуть стати частиною наступного пакету допомоги Україні, - МЗС Британії
23:05 05.01.2023 |
Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що надання танків цілком може бути частиною наступного етапу поставок зброї Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian.
Про це очільник британського зовнішньополітичного відомства сказав у Берліні на спільному брифінгу з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, підкресливши при цьому, що всі позиції контролюються.
Бербок також підтвердила, що Німеччина готова надати Україні важке озброєння, яке їй потрібне для звільнення окупованих Росією територій, і вони працюватимуть над цим спільно з партнерами по НАТО.
"Якщо ми хочемо, щоб Україна залишалася вільною країною, це означає, що треба говорити про наступальну зброю, і це означає надання Україні зброї, необхідної для звільнення окупованих територій", - зауважила глава МЗС Німеччини.
Вона також звинуватила російського диктатора Путіна в навмисному нападі на людство і наголосила на тому, що Путіну "не потрібно було вводити нікого в оману, плекаючи надію на те, що політика анексії чужих земель успішна".
"Якщо Путін вважає, що втримає владу довше, ніж ми зможемо допомагати Україні зброєю, він помиляється", - констатувала Бербок.
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