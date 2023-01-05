Махінації з будівництвом у Києві: Суд арештував екснардепа від партії Ляшка із заставою у розмірі 40 мільйонів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у середу заарештував колишнього голову комітету Верховної Ради VIII скликання, якого підозрюють у заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, слідчий суддя ВАКС обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 40,26 млн грн застави.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено низку обов'язків, зокрема, не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу, а також здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон.

За версією слідства, у 2019 році голова комітету Верховної Ради, будучи фактичним власником низки юридичних осіб, здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Будівництво проводилося за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (зокрема самого народного обранця).

"З метою уникнення іпотечних зобов'язань та отримання можливості продати збудовану житлову нерухомість народний депутат із залученням начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (на теперішній час особа обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР), керівника підрозділу АРМА, керівництва державного підприємства "Сетам", а також оцінювачів організував протиправне відчуження права вимоги банківської установи через відповідне Нацагентство та держпідприємство", - повідомляють у САП.

За даними слідства, особи використовували підроблені офіційні документи, надавали та отримували неправомірну вигоду. Завдяки чому врешті домоглися викупу зазначеної нерухомості за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу.

У прокуратурі наголошують, що висновки експертиз підтверджують, що реалізація цієї злочинної схеми завдала банківській установі збитків на понад 112 млн грн - саме така сума становить різницю між реальною вартістю і тією, яку сплатили зловмисники.

У повідомленні прокуратури не вказують ім'я підозрюваного, проте за даними Інтерфакс-Україна, йдеться про колишнього народного депутата Сергія Скуратовського (фракція "Радикальна партія Олега Ляшка").

Як повідомлялося, 22 грудня антикорупційні органи України повідомили про підозру у незаконному заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн восьми особам, зокрема ексголові комітету Верховної Ради, посадовим осам СБУ, АРМА та державних підприємств.