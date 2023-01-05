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Путін - Ердогану: для діалогу Україна має змиритися з втратою територій
15:45 05.01.2023 |
У четвер президент Росії Владімір Путін заявив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану у телефонній розмові, що Росія відкрита до діалогу щодо України, але Києву треба враховувати "нові територіальні реалії".
Про це заявили у Кремлі за підсумками розмови Ердогана і Путіна, пише "Європейська правда".
У Путіна зазначили, що він говорив про "деструктивну роль Заходу", який "накачує Україну озброєннями".
При цьому Путін начебто знову "підтвердив відкритість Росії до серйозного діалогу" - за умови, що влада у Києві виконає "відомі вимоги", які неодноразово озвучувалися, та буде враховувати "нові територіальні реалії".
Крім того, за словами Кремля, Путін та Ердоган обговорили стамбульські домовленості про вивезення українського зерна та поставки продовольства та добрив із Росії.
"Підкреслено необхідність сумлінного комплексного підходу, який передбачає усунення всіх бар'єрів для російського експорту", - зазначено у повідомленні Кремля.
Пресслужба Ердогана заявила, що турецький президент запропонував Путіну підкріпити заклики до миру та переговорів одностороннім оголошенням про припинення вогню та "баченням справедливого рішення".
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