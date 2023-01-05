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АНАЛІТИКА

Навчання українських фахівців використанню ЗРК Patriot відбувається у максимально стислий термін

12:32 05.01.2023 |

Політика

Навчання українських фахівців використанню ЗРК Patriot відбувається у максимально стислий термін

 

Навчання українських фахівців для використання зенітно-ракетних комплексів Patriot відбувається у максимально стислий термін, спочатку йшлося про декілька місяців, повідомив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат.

"Я можу лише сказати, що навчання наших фахівців зенітно-ракетних військ відбувається у максимально стислий термін, як це було з навчанням для ЗРК NASAMS та IRIS-T. Якщо технічно вже можна буде системи привезти до України та поставити на бойове чергування, ввести до складу ПС, то фахівці вже будуть підготовлені. Це показує практика NASAMS та IRIS-T, декілька тижнів знадобилося для підготовки фахівців", - сказав він в ефірі телемарафону у четвер уранці.

Ігнат припустив, що на навчання фахівців для Patriot піде "трохи більше часу".

"Спочатку йшлося про декілька місяців, приблизно такі терміни і чекатимемо", - сказав Ігнат.

За його словами, навчання може відбутися й швидше через велику мотивацію українських сил.

Водночас Ігнат зазначив, що наступним кроком у посиленні української ППО має стати надання багатоцільового літака.

"Без цього буде дуже важко нам протистояти тим викликам, які є", - додав він.

Саме тому, як наголосив Ігнат, військові та керівництво країни постійно наголошують на необхідності надання Україні F-16.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю AP повідомив, що уряд США розробив спеціальний план підготовки ракетної батареї Patriot до експлуатації в Україні менш ніж за шість місяців, хоча зазвичай навчання займає до року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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