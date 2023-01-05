Фінансові новини
- |
- 05.01.23
- |
- 15:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Навчання українських фахівців використанню ЗРК Patriot відбувається у максимально стислий термін
12:32 05.01.2023 |
Навчання українських фахівців для використання зенітно-ракетних комплексів Patriot відбувається у максимально стислий термін, спочатку йшлося про декілька місяців, повідомив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат.
"Я можу лише сказати, що навчання наших фахівців зенітно-ракетних військ відбувається у максимально стислий термін, як це було з навчанням для ЗРК NASAMS та IRIS-T. Якщо технічно вже можна буде системи привезти до України та поставити на бойове чергування, ввести до складу ПС, то фахівці вже будуть підготовлені. Це показує практика NASAMS та IRIS-T, декілька тижнів знадобилося для підготовки фахівців", - сказав він в ефірі телемарафону у четвер уранці.
Ігнат припустив, що на навчання фахівців для Patriot піде "трохи більше часу".
"Спочатку йшлося про декілька місяців, приблизно такі терміни і чекатимемо", - сказав Ігнат.
За його словами, навчання може відбутися й швидше через велику мотивацію українських сил.
Водночас Ігнат зазначив, що наступним кроком у посиленні української ППО має стати надання багатоцільового літака.
"Без цього буде дуже важко нам протистояти тим викликам, які є", - додав він.
Саме тому, як наголосив Ігнат, військові та керівництво країни постійно наголошують на необхідності надання Україні F-16.
Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю AP повідомив, що уряд США розробив спеціальний план підготовки ракетної батареї Patriot до експлуатації в Україні менш ніж за шість місяців, хоча зазвичай навчання займає до року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Макрон пообіцяв Зеленському колісні танки AMX-10 RC та бронемашини Bastion
|Корупція у «зерновому коридорі». Хто зганьбив найважливіший для України проект
|Шмигаль називає впровадження обов'язкового пенсійного накопичення одним із пріоритетів на 2023 рік
|За 2022 державний бюджет виконано з дефіцитом 911,1 млрд гривень, у грудні дефіцит склав 99 млрд гривень
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Навчання українських фахівців використанню ЗРК Patriot відбувається у максимально стислий термін
|Далі кордону не пропустимо: Павлюк сказав, що чекає ворога в разі наступу з Білорусі
|США оголосять про нову оборонну допомогу Україні найближчим часом – Білий дім
|Норвегія передала Україні 10 тисяч артилерійських снарядів
|Байден підтвердив, що США можуть передати Україні БМП Bradley
|Предстоятель ПЦУ Епіфаній звершить різдвяну службу в головному соборі Києво-Печерської лаври
Бізнес
|Український супутник запустили на орбіту Землі на Falcon 9
|Toyota представила дизайн нового C-HR
|Warframe отримала офіційну українську локалізацію
|Mercedes-Benz відключив підтримку всіх сервісних програм у Росії
|Нові функції Windows 11 у 2023 році: планшетний режим, повноекранні віджети, покращений пошук та багато іншого
|Amazon запустив сервіс доставки товарів за допомогою дронів у двох штатах США
|MSI анонсувала перший у світі ігровий ноутбук із дисплеєм Mini LED 4K з частотою кадрів 144 Гц