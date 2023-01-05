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АНАЛІТИКА

США оголосять про нову оборонну допомогу Україні найближчим часом – Білий дім

 

Адміністрація США оцінює, що інтенсивність бойових дій в Україні продовжить зберігатися впродовж подальшої перспективи, й тому готова оголосити про нове виділення оборонної допомоги Україні впродовж ближчих днів і тижнів.

Про це сказав у середу під час телефонного брифінгу координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Бойові дії на сході України впродовж останніх кількох тижнів були особливо інтенсивними. Думаю, нам слід очікувати, що такі бойові дії продовжуватимуться ще достатньо тривалий час», - зауважив представник адміністрації.

Тому, за його словами, США продовжать надавати Україні допомогу у сфері безпеки.

«Ви побачите, як ми продовжимо робити це в найближчі дні й тижні», - зауважив представник Білого дому.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці грудня обидві палати Конгресу ухвалили, а президент Байден підписав комплексний закон з державним бюджетом США. Документ передбачав, у тому числі, виділення $44,9 мільярда на підтримку України і союзників у Європі в умовах російської агресії.
Ключові теги: США
 

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