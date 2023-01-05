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Норвегія передала Україні 10 тисяч артилерійських снарядів
09:00 05.01.2023 |
Норвегія передала Україні ще 10 000 артилерійських снарядів, матеріали вже відправлені.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні норвезького Міноборони.
Артилерійські снаряди можуть використовуватися у кількох видах артилерійських установок, у тому числі у М109, яку Норвегія раніше передала Україні.
"Для безпеки Європи і Норвегії важливо, щоб Україна змогла протистояти російському нападу. Україна потребує міжнародної підтримки у вигляді військового обладнання та підготовки власних сил. Норвегія зробила значний внесок протягом 2022 року і продовжить робити свій внесок у підтримку України у 2023 році" - сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.
Артилерійські снаряди були взяті зі складів міністерства оборони з урахуванням наслідків для системи національного захисту.
"Україна потребує підтримки швидко, і тому ми продовжуємо оцінювати, чим ми можемо пожертвувати зі структури Збройних Сил. Паралельно ми вивчаємо, що ми можемо придбати безпосередньо у виробника, щоб потім передати", - сказав Грам.
Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив у середу, що розглядається можливість надання Україні бойових машин Bradley для допомоги українцям у боротьбі з російським вторгненням.
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