За рік Ахметов передав на підтримку ЗСУ та гуманітарну допомогу 4,3 млрд гривень

Підприємства SCM Ріната Ахметова, його благодійний фонд та ФК "Шахтар" за 2022 рік передали на підтримку ЗСУ, інших сил оборони та мирних мешканців 4,3 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Половина коштів була спрямована на допомогу українським військовослужбовцям, в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена "Сталевий фронт".

Так, в рамках цієї ініціативи бійці отримали вже понад 164 тис. бронежилетів - частина була закуплена за кордоном, але більшість - виготовлені на підприємствах групи "Метінвест" з спеціально виробленої бронесталі. Серед допомоги також: 24 тис. касок, 45 тис. аптечок та 18 тис. комплектів одягу та взуття.

Бійці також отримали спеціальне технічне обладнання, яке дає перевагу на передовій - 1200 дронів, 1750 тепловізорів, дальномірів та камер, а також дві тисячі рацій. Крім того, на фронт було направлено 766 автомобілів, та 630 тис. літрів пального.

Крім того, в умовах настання холодів і перебоїв з електропостачанням, Ахметов направив на передову більше тисячі пічок, а також зарядні станції та генератори.

Нагадаємо, Ахметов з першого дня війни перебуває в Україні: він заявив, що не перетинатиме кордон до повної перемоги над Росією.

Також він першим подав позов до ЄСПЛ з вимогою притягти Росію як країну-терориста до відповідальності за руйнування інфраструктури України, та змусити її відшкодувати всі завдані збитки.

