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За рік Ахметов передав на підтримку ЗСУ та гуманітарну допомогу 4,3 млрд гривень
17:21 04.01.2023 |
Підприємства SCM Ріната Ахметова, його благодійний фонд та ФК "Шахтар" за 2022 рік передали на підтримку ЗСУ, інших сил оборони та мирних мешканців 4,3 млрд грн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Половина коштів була спрямована на допомогу українським військовослужбовцям, в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена "Сталевий фронт".
Так, в рамках цієї ініціативи бійці отримали вже понад 164 тис. бронежилетів - частина була закуплена за кордоном, але більшість - виготовлені на підприємствах групи "Метінвест" з спеціально виробленої бронесталі. Серед допомоги також: 24 тис. касок, 45 тис. аптечок та 18 тис. комплектів одягу та взуття.
Бійці також отримали спеціальне технічне обладнання, яке дає перевагу на передовій - 1200 дронів, 1750 тепловізорів, дальномірів та камер, а також дві тисячі рацій. Крім того, на фронт було направлено 766 автомобілів, та 630 тис. літрів пального.
Крім того, в умовах настання холодів і перебоїв з електропостачанням, Ахметов направив на передову більше тисячі пічок, а також зарядні станції та генератори.
Нагадаємо, Ахметов з першого дня війни перебуває в Україні: він заявив, що не перетинатиме кордон до повної перемоги над Росією.
Також він першим подав позов до ЄСПЛ з вимогою притягти Росію як країну-терориста до відповідальності за руйнування інфраструктури України, та змусити її відшкодувати всі завдані збитки.
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