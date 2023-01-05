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НАБУ розшукує суддю Вищого адмінсуду у зв'язку з підозрою в декларуванні недостовірних даних
17:10 04.01.2023 |
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило в розшук суддю Вищого адміністративного суду України Інну Масло у зв'язку з підозрою в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
"НАБУ розшукує суддю Вищого адміністративного суду України, підозрювану в недекларуванні на суму 7,8 млн грн", - ідеться в повідомленні бюро в телеграм-каналі в середу.
У повідомленні розміщено фотографію розшукуваної та зазначено її ім'я - Інна Масло.
Раніше антикорупційні органи України повідомили судді про підозру. Як повідомлялося в офіційному телеграм-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), судді інкриміновано вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (в редакції закону України від 04.12.2020 №1074-ІХ). Оскільки місцезнаходження судді не встановлено, про підозру їй повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.
Досудовим розслідуванням, здійснюваним детективами НАБУ за оперативного супроводу СБУ, встановлено, що суддя в декларації за 2020 рік не зазначила дані про дві земельні ділянки в передмісті Києва і розміщені на цих ділянках об'єкти незавершеного будівництва, якими вона користувалася спільно зі своїм чоловіком упродовж року.
Ринкова вартість об'єктів незавершеного будівництва, придатних до проживання, становить понад 4 млн грн і 1,8 млн грн відповідно, а вартість земельних ділянок загалом - майже 2 млн грн. Враховуючи це, загальна сума незадекларованих відомостей становить близько 7,8 млн грн, що більше ніж у 3469 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб.
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