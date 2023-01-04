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Боррель запросив Кулебу взяти участь у Раді ЄС на рівні глав МЗС 23 січня
15:39 04.01.2023 |
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запросив міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу взяти участь у першому в 2023 році засіданні Ради ЄС на рівні глав МЗС, яке відбудеться 23 січня.
"Я отримав запрошення від свого європейського колеги Жозепа Борреля взяти участь у першому в 2023 році засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, яке відбудеться 23 січня. Це вже регулярна традиція, що український міністр бере участь майже в кожній зустрічі такого формату", - сказав Кулеба під час онлайн-брифінгу в середу.
Він назвав це проявом довіри, яка також свідчить, що Україна - рівноправний учасник європейської політики у сфері безпеки.
"Важливою темою моєї розмови з колегами міністрами буде підготовка до саміту Україна-ЄС 3 лютого. Серед його пріоритетів буде обговорення виконання Україною рекомендацій Єврокомісії, необхідних для переходу до передвступних переговорів з ЄС", - повідомив Кулеба.
Як зазначив Кулеба, на саміті Україна-ЄС також ітиметься про імплементацію "формули миру" президента України Володимира Зеленського і посилення санкційного режиму проти РФ.
За словами міністра, 2023 рік і ці зимові місяці стануть дуже важливими на шляху членства України в ЄС.
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