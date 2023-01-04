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АНАЛІТИКА

Кулеба: Цього року Латинська Америка буде в нас у пріоритеті

13:47 04.01.2023 |

Політика

 

Наступний документ стратегічного характеру, який ухвалить Міністерство закордонних справ України в 2023 році, буде Латиноамериканська стратегія, повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Ми почули сигнал від бразильської сторони, будемо з ними активно працювати. Як і з іншими країнами цього регіону. І взагалі цього року Латинська Америка буде в нас у пріоритеті. Це останній регіон світу, який ми ще ґрунтовно "не переорали", - сказав Кулеба під час онлайн-брифінгу в середу.

Як пояснив міністр, візит української делегації до Бразилії, де 1 січня відбулася церемонія інавгурації Луїза Інасіо Лули да Сілви, свідчить про зацікавленість України в перезавантаженні українсько-бразильського діалогу, наданні додаткового імпульсу торговельно-економічним відносинам.

Так, Кулеба нагадав, що в МЗС уже є Азійська стратегія і Африканська стратегія, які реалізовуються. Наступний документ стратегічного характеру, який затвердить МЗС цього року, буде Латиноамериканська стратегія, наголосив міністр.

"Ви цього року побачите потужне повернення України в простір Південної Америки. Стежте за новинами, президент Зеленський приділяє цьому питанню велику увагу", - додав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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