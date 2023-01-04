Підготовка до передачі систем ППО Patriot Україні почалась - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що Сполучені Штати вже розпочали підготовку до передачі систем ППО Patriot Україні.

Про це він сказав на онлайн-брифінгу 4 січня, повідомляє "Європейська правда".

"Очікуємо на розгортання Patriot у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем уже розпочалась", - наголосив глава МЗС.

За словами Кулеби, зараз президент Зеленський і його команда працюють над рішеннями щодо постачання нових типів західної зброї.

"Йдеться насамперед про постачання танків західного зразка та іншої бронетехніки. Я не маю сумнівів, що українське військо вже незабаром матиме додатково броньову та вогневу міць", - сказав міністр.

Раніше у грудні Кулеба розповідав, що американський уряд розробив спеціальний план, аби підготувати батарею Patriot до експлуатації в Україні менш ніж за шість місяців, тоді як зазвичай підготовка триває до року.

Нагадаємо, на тлі візиту президента України Володимира Зеленського до США 21 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.