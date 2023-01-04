Фінансові новини
- |
- 04.01.23
- |
- 16:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Підготовка до передачі систем ППО Patriot Україні почалась - Кулеба
12:45 04.01.2023 |
Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що Сполучені Штати вже розпочали підготовку до передачі систем ППО Patriot Україні.
Про це він сказав на онлайн-брифінгу 4 січня, повідомляє "Європейська правда".
"Очікуємо на розгортання Patriot у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем уже розпочалась", - наголосив глава МЗС.
За словами Кулеби, зараз президент Зеленський і його команда працюють над рішеннями щодо постачання нових типів західної зброї.
"Йдеться насамперед про постачання танків західного зразка та іншої бронетехніки. Я не маю сумнівів, що українське військо вже незабаром матиме додатково броньову та вогневу міць", - сказав міністр.
Раніше у грудні Кулеба розповідав, що американський уряд розробив спеціальний план, аби підготувати батарею Patriot до експлуатації в Україні менш ніж за шість місяців, тоді як зазвичай підготовка триває до року.
Нагадаємо, на тлі візиту президента України Володимира Зеленського до США 21 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль називає впровадження обов'язкового пенсійного накопичення одним із пріоритетів на 2023 рік
ТОП-НОВИНИ
|За 2022 державний бюджет виконано з дефіцитом 911,1 млрд гривень, у грудні дефіцит склав 99 млрд гривень
|Саміт Україна - ЄС відбудеться у Києві 3 лютого - розмова Зеленського з фон дер Ляєн
|Сім півкроків «слуг народу». Чи приймуть Україну до Євросоюзу 2023 року
|«Путін — сатана». У яку пастку загнав Онуфрія Конституційний суд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Відтепер ФОПи можуть отримати в Ощадбанку кредит без застави в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
У РУБРИЦІ
|Боррель запросив Кулебу взяти участь у Раді ЄС на рівні глав МЗС 23 січня
|Кулеба: Цього року Латинська Америка буде в нас у пріоритеті
|Європейські країни збільшать виробництво снарядів, щоб допомогти Україні та створити запаси
|Підготовка до передачі систем ППО Patriot Україні почалась - Кулеба
|США та Ізраїль шукають способи завадити Ірану постачати дрони до Росії, - Держдеп
|В Україні створили аналог американської віртуальної системи управління в бою, - WSJ
Бізнес
|Amazon запустив сервіс доставки товарів за допомогою дронів у двох штатах США
|MSI анонсувала перший у світі ігровий ноутбук із дисплеєм Mini LED 4K з частотою кадрів 144 Гц
|TikTok тепер заборонено використовувати на робочих телефонах в усьому Конгресі США
|Volkswagen анонсував новий електрокросовер із запасом 700 км
|Обсяг операцій з NFT на Ethereum сягнув понад $23 млрд у 2022 році
|Маск повідомив про активацію майже 100 терміналів Starlink в Ірані