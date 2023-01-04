Фінансові новини
- |
- 04.01.23
- |
- 16:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні створили аналог американської віртуальної системи управління в бою, - WSJ
08:52 04.01.2023 |
В Україні створили недорогу версію віртуальної системи управління в бою MacGyver, на розробку якої Пентагон витратив десятиліття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
"Україна створила недорогу версію того, на що Пентагон витратив десятиліття і мільярди доларів: винищувачі, розвідувальні дані та зброя, об'єднані в цифрову мережу", - повідомляє видання.
Зазначено, що, зокрема, імпровізована київська мережа безпілотників, винищувачів і зброї, пов'язаних через супутниковий зв'язок і спеціальне програмне забезпечення, надає військовим перевагу в рівні інтелекту, координації та точності порівняно з армією Росії.
Українська віртуальна командно-контрольна система була створена фактично "на ходу". Досвід України дає Заходу цінні уроки, зокрема у тому, що необхідно експериментувати та залучати невійськових експертів.
Британський підполковник Глен Грант, який з 2014 року працював із збройними силами США та України над оборонною реформою, зазначає, що західні військові "занадто повільні і важкі". Саме тому, за його словами, вони не можуть так швидко застосувати нові технічні рішення, щоб вирішувати проблеми на полі бою.
Грант додав, що українці показали, як можна оцифрувати війну.
Видання також процитувало міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, який нещодавно заявив, що ворог готувався до повноцінної технічної війни 20 років, а Україна здійснила технологічний стрибок за 10 місяців.
Американські журналісти навели кілька прикладів, як українським військовим вдалося "цифровізувати війну". Вони нагадали, що захисники України успішно модифікують дрони, після чого можуть з їхньою допомогою скидати гранати просто в окопи російських окупантів. Також українські воїни роблять безпілотні автомобілі з кулеметами і вигадують інші новації.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль називає впровадження обов'язкового пенсійного накопичення одним із пріоритетів на 2023 рік
ТОП-НОВИНИ
|За 2022 державний бюджет виконано з дефіцитом 911,1 млрд гривень, у грудні дефіцит склав 99 млрд гривень
|Саміт Україна - ЄС відбудеться у Києві 3 лютого - розмова Зеленського з фон дер Ляєн
|Сім півкроків «слуг народу». Чи приймуть Україну до Євросоюзу 2023 року
|«Путін — сатана». У яку пастку загнав Онуфрія Конституційний суд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Відтепер ФОПи можуть отримати в Ощадбанку кредит без застави в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
У РУБРИЦІ
|Боррель запросив Кулебу взяти участь у Раді ЄС на рівні глав МЗС 23 січня
|Кулеба: Цього року Латинська Америка буде в нас у пріоритеті
|Європейські країни збільшать виробництво снарядів, щоб допомогти Україні та створити запаси
|Підготовка до передачі систем ППО Patriot Україні почалась - Кулеба
|США та Ізраїль шукають способи завадити Ірану постачати дрони до Росії, - Держдеп
|В Україні створили аналог американської віртуальної системи управління в бою, - WSJ
Бізнес
|Amazon запустив сервіс доставки товарів за допомогою дронів у двох штатах США
|MSI анонсувала перший у світі ігровий ноутбук із дисплеєм Mini LED 4K з частотою кадрів 144 Гц
|TikTok тепер заборонено використовувати на робочих телефонах в усьому Конгресі США
|Volkswagen анонсував новий електрокросовер із запасом 700 км
|Обсяг операцій з NFT на Ethereum сягнув понад $23 млрд у 2022 році
|Маск повідомив про активацію майже 100 терміналів Starlink в Ірані