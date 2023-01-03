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«Медичні закупівлі» придбали для військових канадські евакуаційні броньовики по $260 тисяч за штуку
22:32 02.01.2023 |
Держпідприємство «Медичні закупівлі України» придбало для потреб ЗСУ 13 броньованих автомобілів Terradyne Gurkha на загальну суму $3,4 млн.
Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.
Йдеться про евакуаційні броньовики у комплектації MPV, яку розробили спеціально для військових та поліції.
"Медзакупівлі України" замовили їх напряму у канадського виробника Terradyne Armored Vehicles Inc.
"Terradyne Gurkha" - це тактичний броньований автомобіль побудований на шасі Ford F-550 Super Duty. Назва є даниною гуркам , непальським солдатам, які також служать у британській армії та індійській армії.
Такі автомобілі використовуються у багатьох країнах світу. Зокрема, очолювана США міжнародна коаліція надала керованим курдами Сирійським демократичним силам машини Gurkha для використання в наступі на Ракку проти ІДІЛ.
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