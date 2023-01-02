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Українські військові отримали нові броньовики від Канади
09:06 02.01.2023 |
Канада передала українським прикордонникам бойові броньовані автомобілі Roshel.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"Новорічний тест-драйв: чернігівські прикордонники отримали канадські бойові броньовані автомобілі марки Roshel. Тепер вони допомагають нести службу на північному кордоні", - розповіли у Держприкордонслужбі.
За матеріалами:
РБК-Україна
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