Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські військові отримали нові броньовики від Канади

Українські військові отримали нові броньовики від Канади

 

Канада передала українським прикордонникам бойові броньовані автомобілі Roshel.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Українські військові отримали нові броньовики від Канади

 

"Новорічний тест-драйв: чернігівські прикордонники отримали канадські бойові броньовані автомобілі марки Roshel. Тепер вони допомагають нести службу на північному кордоні", - розповіли у Держприкордонслужбі.

Українські військові отримали нові броньовики від Канади
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0370
  0,0860
 0,22

Курс обміну валют на 30.12.22, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8787  0,07 0,16 40,8355  0,19 0,48
EUR 41,6703  0,19 0,45 42,9135  0,21 0,49

Міжбанківський ринок на 30.12.22, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес