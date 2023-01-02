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Новий президент Бразилії закликав Росію та Україну до миру
07:24 02.01.2023 |
Новообраний президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва напередодні своєї інавгурації у суботу, 31 грудня, зустрівся з представниками Росії та України та закликав припинити війну між країнами, повідомляє Reuters. Він окремо зустрівся зі спікеркою Ради Федерації Росії Валентиною Матвієнко та першою віцепрем'єркою України Юлією Свириденко.
"У Бразилії ми маємо традицію захищати цілісність націй, і ми будемо говорити з ким завгодно для миру", - сказав да Сілва, який раніше цього місяця розмовляв із президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити бразильсько-російські відносини.
Представники Росії та України були в Бразилії задля представлення своїх країни на церемонії інавгурації нового президента, яка відбудеться у неділю, 1 січня.
Очікується, що новообраний президент відвідає США, Китай і Аргентину на початку свого терміну. Джерела повідомили Reuters, що канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і президент Франції Еммануель Макрон можуть відвідати його в Бразиліа вже в січні.
Довгий шлях да Сілва до повернення
Луїс Інасіу Лула да Сілва був президентом Бразилії в 2003-2010 роках і мав величезну популярність. Згодом його було засуджено до 12 років за звинуваченням у корупції. У листопаді 2019 року да Сілва вийшов на волю за рішенням суду на час розгляду його апеляції, а в березні 2021 року суддя верховного суду Бразилії оголосив нечинними справи щодо експрезидента. Це знову відкрило йому двері до великої політики.
Представник лівої Партії трудящих, Луїс Інасіу Лула да Сілва переміг у другому турі президентських виборів, що відбувся наприкінці жовтня. Він набрав 50,87 відсотка голосів. Його суперник - експрезидент, правий популіст Жаір Болсонару отримав підтримку 49,13 відсотка виборців.
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