Генсек НАТО: треба готуватися до затяжної війни та надавати підтримку Україні

Західні країни повинні бути готові надати довгострокову підтримку Україні, оскільки Росія не демонструє жодних ознак готовності йти на поступки, заявив генсек НАТО.

Єнс Столтенберг сказав ВВС, що військова підтримка забезпечить виживання України як суверенної країни та змусить Росію сісти за стіл переговорів і домовитися про припинення війни.

Російська програма часткової мобілізації, ухвалена у вересні, показала, що Москва не має бажання припиняти війну найближчим часом, сказав пан Столтенберг у програмі Radio 4 World at One.

"Ми маємо бути готовими до довгого шляху, тому що, як ви помітили, Росія не має наміру відмовлятися від своєї головної мети - встановлення контролю над Україною", - зазначив Столтенберг.

За його словами, успіхи української армії не повинні створювати оманливого відчуття швидкої перемоги Києва.

"Українські війська протягом кількох місяців вели контрнаступ, але ми також знаємо, що Росія провела мобілізацію та поповнила ряди військових, багато хто з мобілізованих зараз проходить навчання. Все це говорить про те, що вони готуються до продовження війни і до можливої спроби нового наступу" , - сказав генсек НАТО.

Єнс Столтенберг підкреслив, що в ситуації, що склалася, Україна гостро потребує військової підтримки Заходу.

"Якщо ми хочемо, щоб мирний договір закріпив положення, що Україна здобула перемогу як суверенна, незалежна, демократична держава Європи, ми маємо забезпечити Україні підтримку. Зокрема військову підтримку, бо це єдиний спосіб переконати Росію сісти за стіл переговорів і визнати Україну як суверенну, незалежну державу Європи", - упевнений Столтенберг.

"Більшість воєн закінчуються мирними переговорами. Швидше за все, так буде і з цією війною. Але ми знаємо, що умови, на яких буде укладено мир для України, повністю залежать від співвідношення сил на полі бою", - сказав генеральний секретар альянсу.