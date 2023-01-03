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За час нічної повітряної атаки на Київ збили 20 російських цілей. Пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури
07:04 02.01.2023 |
Сили протиповітряної оборони збили над Києвом 20 повітряних цілей.
Про повідомляє Київська МВА у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Нічна повітряна атака на Київ.
Попередня інформація. Дані уточнюються.
За час повітряної тривоги над столицею було збито 20 повітряних цілей", - йдеться в повідомленні.
"В результаті нічного обстрілу столиці пошкоджені об‘єкти енергетичної інфраструктури. В місті - аварійні відключення електроенергії. Відповідно є знеструмлені об‘єкти теплопостачання.
Водопостачання столиці здійснюється в штатному режимі", - повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко.
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