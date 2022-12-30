Фінансові новини
- |
- 30.12.22
- |
- 21:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін затвердив Концепцію трансформації системи військової освіти в Україні на основі стандартів НАТО
20:59 30.12.2022 |
Кабінет міністрів затвердив Концепцію трансформації системи військової освіти в Україні на основі стандартів НАТО.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.
Зокрема, затверджено Концепцію трансформації системи військової освіти в Україні, спрямовану на побудову сучасної моделі професійної військової освіти та враховує нові вимоги до її якості на основі стандартів НАТО.
Також визнано такими, що втратили чинність, Перелік вищих навчальних закладів, що входять до єдиної системи військової освіти, та Положення про підготовку військових фахівців у вищих навчальних закладах єдиної системи військової освіти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ціна блекауту, держава в економіці, бронювання працівників та страхування ризиків війни. Інтерв'ю з міністеркою економіки Юлією Свириденко
|Україна потребує не благодійної допомоги, а інвестицій у те, щоб вистояти і продовжити розвиток, – голова Нацбанку
|Мінфін проти податкової реформи зі зниженням ставок: Матиме негативні наслідки
|Кабмін припинив діяльність Фонду соцстрахування та приєднав його до ПФУ - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Відтепер ФОПи можуть отримати в Ощадбанку кредит без застави в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
У РУБРИЦІ
|Кабмін затвердив Концепцію трансформації системи військової освіти в Україні на основі стандартів НАТО
|Близько 3,4 тис. українських військовослужбовців нині перебувають у полоні, ще 15 тисяч людей зникли безвісти – ОП
|59-тій бригаді придбають РЕБ «Буковель»
|Естонські рятувальники відправили в Україну техніку для розмінування
|Генсек НАТО вважає законними атаки України по території РФ
|У ніч на п'ятницю ППО знищила 16 БПЛА «Shahed»
Бізнес
|Стартап Make Sunsets розпилив діоксид сірки в стратосфері для стабілізації клімату і почав продавати «кредити» на суперечливу технологію
|Nubia представила ігрові смартфони Red Magic 8 Pro з чипами Snapdragon 8 Gen 2, підекранними фронтальними камерами, зарядкою до 165 Вт
|Сенат США ухвалив законопроєкт про ліквідацію космічного сміття на орбіті
|Чи може доброта завадити успіху
|Apple не дозволила адаптувати свої телефони під російські мережі зв'язку
|Вчені виявили два нові мінерали у метеориті, який впав у Сомалі
|В Україні нарахували 309 000 ІТ-фахівців