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Близько 3,4 тис. українських військовослужбовців нині перебувають у полоні, ще 15 тисяч людей зникли безвісти – ОП
Близько 3,4 тис. українських військовослужбовців нині перебувають у полоні РФ, ще 15 тис. людей зникли безвісти, повідомила уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька.
За її словами, Росія відмовляє Червоному Хресту в доступі до таборів для військовополонених та систематично порушує Женевську конвенцію.
"Ми не знаємо, що з ними сталося (зі зниклими). Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих Росією територій, чи, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів", - наводить слова Вербицької телеграм-канал Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України.
Як розповів голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, в результаті роботи Координаційного штабу з полону держави-агресора станом на 30 грудня вже звільнено 1456 українських захисників.
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