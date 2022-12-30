Близько 3,4 тис. українських військовослужбовців нині перебувають у полоні, ще 15 тисяч людей зникли безвісти – ОП

Близько 3,4 тис. українських військовослужбовців нині перебувають у полоні РФ, ще 15 тис. людей зникли безвісти, повідомила уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька.

За її словами, Росія відмовляє Червоному Хресту в доступі до таборів для військовополонених та систематично порушує Женевську конвенцію.

"Ми не знаємо, що з ними сталося (зі зниклими). Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих Росією територій, чи, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів", - наводить слова Вербицької телеграм-канал Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України.

Як розповів голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, в результаті роботи Координаційного штабу з полону держави-агресора станом на 30 грудня вже звільнено 1456 українських захисників.