Естонські рятувальники відправили в Україну техніку для розмінування

Рятувальний департамент Естонії у відповідь на міжнародний запит Києва відправив в Україну технічні засоби для розмінування на звільнених територіях боєприпасів, залишених російськими військами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

В Україну було відправлено три міні-екскаватори з причепами, чотири машини дистанційного розмінування та один детектор хімічних речовин. Техніка була профінансована міністерством закордонних справ, її вартість склала 337 216 євро.

Користуватися отриманою технікою українців навчили естонські експерти, які також відвідали Україну.

За словами міністра внутрішніх справ Лаурі Ляенеметса, який відвідав Україну в середині грудня, допомога в розмінуванні необхідна як для запобігання людським жертвам, так і для перезапуску економіки України.

"Десятки тисяч квадратних кілометрів являють собою небезпечну зону, де зупинилося і сільське, і лісове господарство. Але цим справа не обмежується - заміновано також важливі об'єкти інфраструктури, наприклад, електростанції", - сказав Ляенеметс, додавши, що розмінування України може зайняти роки, а то й десятки років.

Центр розмінування Рятувального департаменту раніше вже відправив в Україну обладнання для виявлення радіації, вибухозахисні костюми, протиосколкові жилети, каски, засоби першої допомоги та інше обладнання, необхідне для розмінування. Крім того, рятувальне відомство відправило українським колегам як гуманітарну допомогу намети, спальні мішки, вуличні ліжка, системи обігріву наметів, дизель-генератори тощо.

Гуманітарна допомога Естонії Україні наразі становить 23,1 млн євро, з яких підтримка державного сектора становить 4,1 млн євро.