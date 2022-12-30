59-тій бригаді придбають РЕБ «Буковель»

Благодійники придбають для військових України комплекс радіоелектронної боротьби «Буковель», пише Мілітарний.



Український журналіст Юрій Бутусов розповів, що на комплекси вже зібрано 16 мільйонів гривень, що трохи більше необхідної суми.

«В тому числі мій фонд та фонд Орести Брит зібрали майже 8 мільйонів гривень», - розповів журналіст.

Підкреслюється, що розрахунок «Буковеля» буде оснащений усім необхідним і найближчим часом станція РЕБ буде офіційно поставлена на озброєння бригади.

Військові 59-ї мотопіхотної бригади отримають ефективну зброю, щоб захиститись від російських безпілотників.

Комплекс радіоелектронної боротьби «Буковель AD» розроблений українською компанією Proximus.

Система призначена для раннього виявлення БПЛА противника та повного блокування каналів передачі даних і управління GPS/ГЛОНАСС.

Ключовим елементом цього рішення стала наземна станція, яка складається з модулів виявлення та управління.

Крім глушення каналів керування GPS та ГЛОНАСС, система також генерує серію помилкових сигналів, що значно збільшує загальну продуктивність.

Виробником заявлено, що ефективна дальність дії РЕБ «Буковель» сягає 10-15 кілометрів.

«Це робить комплекс ідеальним для захисту об'єктів військової чи цивільної інфраструктури в умовах бойових дій», - розповідають у Proximus.