Фінансові новини
- |
- 30.12.22
- |
- 13:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
59-тій бригаді придбають РЕБ «Буковель»
12:49 30.12.2022 |
Благодійники придбають для військових України комплекс радіоелектронної боротьби «Буковель», пише Мілітарний.
Український журналіст Юрій Бутусов розповів, що на комплекси вже зібрано 16 мільйонів гривень, що трохи більше необхідної суми.
«В тому числі мій фонд та фонд Орести Брит зібрали майже 8 мільйонів гривень», - розповів журналіст.
Підкреслюється, що розрахунок «Буковеля» буде оснащений усім необхідним і найближчим часом станція РЕБ буде офіційно поставлена на озброєння бригади.
Військові 59-ї мотопіхотної бригади отримають ефективну зброю, щоб захиститись від російських безпілотників.
Комплекс радіоелектронної боротьби «Буковель AD» розроблений українською компанією Proximus.
Система призначена для раннього виявлення БПЛА противника та повного блокування каналів передачі даних і управління GPS/ГЛОНАСС.
Ключовим елементом цього рішення стала наземна станція, яка складається з модулів виявлення та управління.
Крім глушення каналів керування GPS та ГЛОНАСС, система також генерує серію помилкових сигналів, що значно збільшує загальну продуктивність.
Виробником заявлено, що ефективна дальність дії РЕБ «Буковель» сягає 10-15 кілометрів.
«Це робить комплекс ідеальним для захисту об'єктів військової чи цивільної інфраструктури в умовах бойових дій», - розповідають у Proximus.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ціна блекауту, держава в економіці, бронювання працівників та страхування ризиків війни. Інтерв'ю з міністеркою економіки Юлією Свириденко
|Україна потребує не благодійної допомоги, а інвестицій у те, щоб вистояти і продовжити розвиток, – голова Нацбанку
|Мінфін проти податкової реформи зі зниженням ставок: Матиме негативні наслідки
|Кабмін припинив діяльність Фонду соцстрахування та приєднав його до ПФУ - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Відтепер ФОПи можуть отримати в Ощадбанку кредит без застави в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
У РУБРИЦІ
|59-тій бригаді придбають РЕБ «Буковель»
|Естонські рятувальники відправили в Україну техніку для розмінування
|Генсек НАТО вважає законними атаки України по території РФ
|У ніч на п'ятницю ППО знищила 16 БПЛА «Shahed»
|США обмірковують постачання БМП Bradley для додаткової допомоги ЗСУ – Bloomberg
|Британія передала Україні обладнання для розмінування
|Столиця витримала нічну атаку «Шахедів». ППО уразила всі цілі, - КМВА
Бізнес
|Стартап Make Sunsets розпилив діоксид сірки в стратосфері для стабілізації клімату і почав продавати «кредити» на суперечливу технологію
|Nubia представила ігрові смартфони Red Magic 8 Pro з чипами Snapdragon 8 Gen 2, підекранними фронтальними камерами, зарядкою до 165 Вт
|Сенат США ухвалив законопроєкт про ліквідацію космічного сміття на орбіті
|Чи може доброта завадити успіху
|Apple не дозволила адаптувати свої телефони під російські мережі зв'язку
|Вчені виявили два нові мінерали у метеориті, який впав у Сомалі
|В Україні нарахували 309 000 ІТ-фахівців