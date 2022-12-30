Фінансові новини
- |
- 30.12.22
- |
- 13:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Генсек НАТО вважає законними атаки України по території РФ
10:27 30.12.2022 |
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вважає нещодавні українські атаки на військові цілі в Росії цілком законними.
"Кожна країна має право захищати себе - і Україна також", - сказав він в інтерв'ю агентству dpa, опублікованому у п'ятницю, 30 грудня. На його думку, ці атаки треба розглядати в контексті атак Росії на цивільну інфраструктуру України.
Столтенберг закликав до нових постачань зброї для України. "Це може звучати як парадокс, але військова підтримка України - це найшвидший шлях до миру", сказав він. Генсек НАТО вважає, що Путіна доводиться переконувати, що він не зможе захопити Україну. Це, на думку Столтенберга, може призвести до "мирного рішення шляхом переговорів, яке ствердить Україну як незалежну демократичну державу".
Водночас, на думку Столтенберга, немає жодних ознак того, що президент Путін змінив свою загальну мету - контроль над Україною. "Війни непередбачувані, але ми повинні готуватися до довгострокових і нових російських наступів. Ми не повинні недооцінювати Росію", - зазначив він.
На запитання, чи доцільно постачати Україні ракети середньої дальності, генсек НАТО відповів, що на постійній основі триває діалог щодо конкретних постачань між союзниками та Україною. Він також нагадав, що союзники раніше надавали Києву системи більшої дальності, зокрема американські реактивні системи залпового вогню HIMARS.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ціна блекауту, держава в економіці, бронювання працівників та страхування ризиків війни. Інтерв'ю з міністеркою економіки Юлією Свириденко
|Україна потребує не благодійної допомоги, а інвестицій у те, щоб вистояти і продовжити розвиток, – голова Нацбанку
|Мінфін проти податкової реформи зі зниженням ставок: Матиме негативні наслідки
|Кабмін припинив діяльність Фонду соцстрахування та приєднав його до ПФУ - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Відтепер ФОПи можуть отримати в Ощадбанку кредит без застави в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
У РУБРИЦІ
|59-тій бригаді придбають РЕБ «Буковель»
|Естонські рятувальники відправили в Україну техніку для розмінування
|Генсек НАТО вважає законними атаки України по території РФ
|У ніч на п'ятницю ППО знищила 16 БПЛА «Shahed»
|США обмірковують постачання БМП Bradley для додаткової допомоги ЗСУ – Bloomberg
|Британія передала Україні обладнання для розмінування
|Столиця витримала нічну атаку «Шахедів». ППО уразила всі цілі, - КМВА
Бізнес
|Стартап Make Sunsets розпилив діоксид сірки в стратосфері для стабілізації клімату і почав продавати «кредити» на суперечливу технологію
|Nubia представила ігрові смартфони Red Magic 8 Pro з чипами Snapdragon 8 Gen 2, підекранними фронтальними камерами, зарядкою до 165 Вт
|Сенат США ухвалив законопроєкт про ліквідацію космічного сміття на орбіті
|Чи може доброта завадити успіху
|Apple не дозволила адаптувати свої телефони під російські мережі зв'язку
|Вчені виявили два нові мінерали у метеориті, який впав у Сомалі
|В Україні нарахували 309 000 ІТ-фахівців