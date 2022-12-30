Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У ніч на п'ятницю ППО знищила 16 БПЛА «Shahed»

09:40 30.12.2022 |

Політика

 

У ніч проти п'ятниці сили ППО повітряних командувань "Схід" та "Центр", а також інших підрозділів знищили 16 БПЛА типу "Shahed", повідомляє Повітряне Командування ЗСУ.

"Загалом випущено 16 "шахідів", які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків. Для подолання системи протиповітряної оборони України ворог намагався використати русло Дніпра. Усі 16 дронів-камікадзе знищені силами та засобами повітряних командувань "Схід" та "Центр", а також підрозділів ППО інших складових сил оборони України", - йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у п'ятницю.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9510
  0,0073
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8210  0,01 0,02 40,8035  0,16 0,40
EUR 41,5595  0,08 0,18 42,7880  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес