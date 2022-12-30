США обмірковують постачання БМП Bradley для додаткової допомоги ЗСУ – Bloomberg

У США обмірковують передачу Україні бойових машин Bradley, проте остаточного рішення поки що не ухвалено. Про це пише Bloomberg з посиланням на ознайомлених із питанням неназваних співрозмовників.

Джерела видання стверджують, що уряд США розглядає можливість відправки БМП Bradley до України у рамках додаткового пакету військової підтримки.

Остаточного рішення ще не ухвалено, сказав один із співрозмовників журналістів. Коли машини будуть поставлені в стрій, також незрозуміло, сказали інші.

Колишній аналітик оборонного бюджету Білого дому Марк Канчіан, який зараз працює в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень, зазначив, що Bradleys забезпечить значне збільшення боєздатності наземних військ, тому що "це по суті легкий танк".

"На відміну від раніше наданих M113, Bradley добре озброєний потужною 25-мм гарматою та протитанковими ракетами TOW. У США багато боємашин Bradley, хоч деякі з них застаріли та потребують модернізації, тому запаси не є проблемою", - сказав він.

Однак він наголосив, що у разі передачі Bradley знадобиться кілька місяців, щоб поставити їх на озброєння, оскільки треба буде навчити екіпажі та обслуговуючий персонал.

"Bradley буде значним покращенням порівняно з нинішніми українськими бойовими машинами", - сказав американський генерал у відставці Девід Перкінс.

За його словами, Bradley "більш ніж гідний суперник" для російських БМП та її танків Т-72.

ДОВІДКА. Bradley - основна бойова машина піхоти, що знаходиться на озброєнні механізованих військ армії США. БМП призначена для транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення бою з машини та вогневої підтримки. Застосовувалась американськими військами у війнах у Перській затоці та Іраку.

За офіційними та відкритими даними, Україна навіть не запитувала Bradley у союзників, проте у вересні російські пропагандисти вже заздалегідь заявили про їхнє "знищення" армією РФ на полі бою.



