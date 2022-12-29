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АНАЛІТИКА

Масований обстріл України. Росія атакувала 10 областей

16:46 29.12.2022 |

Політика

 

Російські війська сьогодні під час масованої ракетної атаки обстріляли 10 областей України. Ворожі ракети пошкодили 28 об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресофіцера ДСНС Олександра Хорунжого під час брифінгу.

"Щодо масованих ракетних ударів по Україні, то внаслідок них було уражено 10 областей, пошкоджено 28 об'єктів. З них 18 - це приватні житлові будинки, решта - об'єкти критичної інфраструктури", - заявив він.

За словами речника ДСНС, внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро осіб, з них троє чоловіків, жінка та дитина.

Хорунжий зазначив, що у Києві відомо про влучання уламків ракет у Дарницькому, Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах. На місці тривають рятувальні роботи. На щастя, минулося без жертв, але інформація про постраждалих уточнюється.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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