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Фінляндія відправила в Україну п'ять вантажівок з гуманітарною допомогою
16:36 29.12.2022 |
Фінляндія відправила в Україну п'ять вантажівок з матеріалами для енергетичного сектору і лікарень.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні МВС Фінляндії.
"Безперервні бойові дії, наближення зими та атаки Росії, особливо на енергетичну інфраструктуру, ускладнюють умови життя в Україні. Мільйони людей залишаються без електрики, тепла та води. Ситуація дуже серйозна для цивільного населення, і Україна потребує великої допомоги. Я хотіла б подякувати всім тим, хто пожертвував допомогу. Фінляндія продовжує надавати допомогу відповідно до запитів України. Сподіваюся, що бажання фінів допомагати залишається високим", - зазначила міністр внутрішніх справ Фінляндії Кріста Мікконен.
Напередодні Різдва в Україну було відправлено п'ять вантажівок з матеріальною допомогою. Зокрема, 22 грудня було відправлено вантажівку з розподільчими трансформаторами для підтримки енергопостачання України. Чотири вантажівки, відправлені 19-20 грудня, містили, серед іншого, лікарняне приладдя, рятувальні засоби, матеріали для очищення води та малі генератори.
Фінляндія також вперше направила в Україну шкільні меблі. Навіть зараз, але особливо на більш пізній фазі відновлення, потреба у підтримці шкільного та освітнього секторів також буде великою.
Міністерство внутрішніх справ та міністерство праці та економіки разом з донорами готують нові пакети допомоги для енергетичного сектору, які включають, наприклад, опалювальне обладнання, обладнання для резервного живлення, системи електропостачання, трансформатори та різні компоненти електричних мереж.
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що за останні два тижні Україна уклала домовленості про постачання трансформаторів і генераторів із низкою країн Європи, необхідних для підтримання функціонування постраждалої через обстріли РФ енергетичної системи.
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