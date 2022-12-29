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АНАЛІТИКА

Порошенко передав розвідникам комплекс БПЛА «Валькірія»

16:37 29.12.2022 |

Політика

Порошенко передав розвідникам комплекс БПЛА «Валькірія»

 

Пʼятий президент Петро Порошенко передав одному з підрозділів ЗСУ, який воює у Донецькій області, комплекс БПЛА "Валькірія" із наземною станцією управління.

Порошенко передав розвідникам комплекс БПЛА «Валькірія»

 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

Порошенко передав розвідникам комплекс БПЛА «Валькірія»

 

"Безпілотний літальний апарат "Валькірія" показав клас ще у 2017 році. Він вже тоді наводив страх на ворогів. Сьогодні він теж користується попитом серед наших військових. Із своєю задачею - ведення тактично-повітряної розвідки - справляється на відмінно. Залітає вглиб до 20 км, знімає позиції ворога, передає дані арті, а та - робить свою справу", - зазначає Порошенко.

Порошенко передав розвідникам комплекс БПЛА «Валькірія»
За матеріалами: РБК-Україна
 

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