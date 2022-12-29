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Стів Джобс
Порошенко передав розвідникам комплекс БПЛА «Валькірія»
16:37 29.12.2022 |
Пʼятий президент Петро Порошенко передав одному з підрозділів ЗСУ, який воює у Донецькій області, комплекс БПЛА "Валькірія" із наземною станцією управління.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.
"Безпілотний літальний апарат "Валькірія" показав клас ще у 2017 році. Він вже тоді наводив страх на ворогів. Сьогодні він теж користується попитом серед наших військових. Із своєю задачею - ведення тактично-повітряної розвідки - справляється на відмінно. Залітає вглиб до 20 км, знімає позиції ворога, передає дані арті, а та - робить свою справу", - зазначає Порошенко.
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