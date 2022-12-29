На території Білорусі впала ракета. Мінськ звинуватив Україну

Між 10:00 та 11:00 ранку в Білорусі впала ракета С-300, передає агентство Белта. Про уламки ракети писали також місцеві телеграм-канали.

Білоруська сторона назвала ракету українською.

Зокрема, як пише російське агентство "РИА Новости", Білорусь розглядає дві версії - заліт ракети, коли вона полетіла не в той бік, і що ракету збило білоруське ППО.

Українська та російська сторони інцидент не коментували.

29 грудня Росія здійснила масований ракетний удар України. По країні випустили 69 ракет, 54 з них вдалося збити, повідомляв український генштаб.

Частина незбитих ракет вразила об'єкти інфраструктури, в тому числі на заході країни.

В умовах війни ВВС не може оперативно перевірити заяви сторін.