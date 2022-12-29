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АНАЛІТИКА

Японія виступає за реформу Радбезу ООН через воєнну агресію РФ проти України - посол

 

Японія виступає за реформу Ради безпеки ООН, оскільки РФ - член Ради безпеки - розпочала збройну агресію проти України, повідомив посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда.

"Ще до початку цієї війни протягом багатьох років Японія була, є і буде найстійкішим прихильником реформи ООН і особливо реформи Ради Безпеки ООН. Як ми можемо досягти реформи Ради Безпеки ООН? Це непросте завдання, але є один момент, який ясно показує необхідність реформ. І це - ця війна. Тому що член Ради Безпеки ООН розпочав односторонню агресію. Це не було передбачено батьками-засновниками ООН", - сказав посол в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Також він додав, що у цьому питанні "ми закликаємо Україну та багато інших країн виступати з конкретними пропозиціями та ідеями".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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